Варшава, , 15:35 — REGNUM Российская культура должна исчезнуть из общественного пространства, заявил вице-премьер правительства Польши, министр культуры и национального наследия Пётр Глиньский. Свою точку зрения он изложил журналистам в Люксембурге, где проходит заседание Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта (EYCS).

Валентин Серов. Портрет Антона Павловича Чехова. 1902

Он отметил, что в Польше ценят достижения русской культуры в музыке или литературе. Заявив, что это достижения высшего уровня, польский министр обвинил Россию в безумии.

«В данный момент не время на российский балет, не хороший сезон для Чехова или даже Пушкина. Я уже не говорю про Ансамбль Александрова», — заявил Глиньский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше стали отменять связанные с Россией культурные мероприятия, фестивали и постановки.

Читайте также: Швыдкой назвал кретинизмом переименование «Русских танцовщиц» Дега