Самара, 4 апреля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Обоснование на реконструкцию по программе «Чистая вода» Падовского группового водопровода готовят в Самарской области. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что это позволит решить проблемы обеспечения чистой водой четырех населенных пунктов области, в которых проживают свыше 1800 человек. Так, в селе Красная поляна никогда не было центрального водопровода: здесь используют колодезную воду.

Отмечается, что глава региона Дмитрий Азаров побывал в Пестравском районе, где оценил реконструкцию группового водопровода, благодаря которому чистой водой обеспечены порядка десяти тысяч жителей пяти сел: Майское, Пестравка, Овсянка, Михайло-Овсянка и Михеевка.

Реконструкция этого водопровода завершилась в конце 2021 года. Проект был реализован по федеральной программе «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

Сообщается, что до 2025 года в области планируют ввести новые крупные объекты, благодаря которым доступ к качественной воде получат еще свыше 300 тысяч жителей региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в последние годы в Самарской области чистая вода пришла в села Кошкинского, Большечерниговского, Сергиевского и других районов.