Красногорск, 4 апреля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. По итогам перового квартала 2022 года при участии корпорации развития Московской области в регион привлечено 12 инвесторов. Об этом 4 апреля сообщается на сайте регионального правительства.

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Благодаря этому на территории Подмосковья удастся создать свыше 1 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций превышает 6,5 млрд рублей, отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Несмотря на экономические трудности, созданные в Подмосковье условия для бизнеса и меры поддержки позволяют сохранять высокий уровень инвестиционной активности. Всего за первый квартал текущего года через Корпорацию мы получили 81 заявку от представителей среднего и крупного бизнеса на реализацию инвестпроектов в Подмосковье», — сказала Зиновьева.