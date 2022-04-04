Ставрополь, , 15:34 — REGNUM В Ставропольском крае арестован третий участник акта вандализма на мемориале Вечный огонь в городе Невинномысске. Суд счел необходимым отправить под стражу 17-летнего подозреваемого, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону. Ранее были арестованы его подельники — 19-летний и 21-летний жители Кочубеевского района.

Арест Victor

Всем троим предъявлено обвинение в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества, совершенных группой лиц публично.

Как сообщалоИА REGNUM, 26 марта на Ставрополье был совершен акт вандализма. Один из троих молодых людей на мемориале Вечный огонь в городе Невинномысске справил нужду на огонь, а другие не остановили его. По данному факту СКР возбудил уголовное дело.

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