Ростов-на-Дону, , 15:32 — REGNUM В Ростовской области оказались сорваны сроки строительства 20 дошкольных учреждений. Это следует из отчёта о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» за 2021 год, передаёт ИА REGNUM.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Речь идёт об объектах, расположенных в Егорлыкском, Аксайском, Волгодонском, Неклиновском, Октябрьском, Советском, Чертковском, Шолоховском районах, а также в Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Ростове-на-Дону и Таганроге. Завершение строительства дошкольных учреждений перенесено на 2022 год.

«Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования»: плановое значение – 3,03 тыс. единиц, фактическое значение – 1,50 тыс. единиц», — говорится в отчёте.

Как указано в отчёте, на ход реализации государственной программы повлияли рост стоимости строительных материалов, низкие темпы выполнения работ, некачественно разработанная проектная документация.