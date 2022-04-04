Омск, 4 апреля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. С поста главного тренера хоккейного клуба «Авангард» ушёл канадский специалист Боб Хартли. Об этом 4 апреля он сообщил на пресс-конференции.

Алексей Колчин ИА REGNUM Боб Хартли

«Когда я подписал второй контракт с «Авангардом», я уже решил, что это будет последний мой контракт, мои последние два года», — сказал Хартли.

Он отметил, что не заканчивает карьеру, но хочет провести больше времени со своей семьёй.

Кроме того, Хартли поблагодарил всех, с кем работал в течение четырёх лет, включая «Газпром нефть» и Александра Дюкова.

Напомним, Боб Хартли возглавлял «Авангард» с 2018 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Гагарина в 2021 году.

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