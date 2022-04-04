Москва, 4 апреля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Идеи, положенные в основу программы по репатриации высококлассных специалистов, несомненно, очень благородны и навеяны стремлением развивать российскую экономику, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Сергей Лялякин. Пресс-служба правительства Калужской области Специалист

«Но практическая их реализация может сильно огорчить идеалистов, которые искренне ее продвигают.

Во-первых, довольно трудно представить себе такого высококлассного специалиста из стран Запада или Юго-Восточной Азии, который не в состоянии себе самостоятельно оплатить переезд в России и средства на проживание в период, пока этот специалист не найдет себе работу. Если не может, возможно, не такой уж он высококлассный.

Во-вторых, когда эти люди покидали Россию в поисках лучшей жизни, они обошлись как-то без помощи государства. Им вполне хватало бесплатно полученного в нашей стране образования и проданных здесь квартир.

Если они за многие годы за рубежом не заработали себе на жильё, которое можно продать, это опять же ставит под сомнение их высококлассность. А если не спешат продавать, то, возможно, они едут в Россию ненадолго, чтобы когда русофобия поутихнет, вновь уехать?

В-третьих, кто и каким образом будет определять степень профессионализма и потребность в таких профессионалах нашей экономики? Частные фирмы, которые планируют их нанять? Так может, логично этим фирмам самим предоставить право найма и решение вопроса с переездом.

Они же собираются на этих специалистах заработать, логично, чтобы перелет и подъемные оплачивали они сами — так будет минимизирована вероятность коррупции.

В-четвертых, люди, многие годы прожившие за рубежом, вполне могли быть завербованы, и в нашей стране могут заняться хищением ценных данных в военных, политических и коммерческих целях.

В-пятых, если России нужны высококлассные специалисты, то зачем ограничиваться кругом лиц, некогда уже покинувших Россию. Мировой рынок труда большой, и на нем можно найти специалистов не хуже, но при этом имеющих не столь высокие притязания по зарплате», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве РФ возникла идея о разработке специальной программы по репатриации соотечественников — высококвалифицированных специалистов.

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