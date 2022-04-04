Посёлок Парголово, Санкт-Петербург, , 15:34 — REGNUM В поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга планируется создать новый жилой квартал со всей необходимой инфраструктурой, сообщили 4 апреля в пресс-службе Смольного.

Генплан будущего квартала Gov. spb. ru

Планировочная документация по участку, ограниченному дорогой в Каменку, Михайловской дорогой и тремя только проектируемыми улицами, разработана по заказу ООО «ИнвестКапитал». В новом квартале появятся пять многоэтажных жилых домов. Во встроенных помещениях одного из них планируется разместить детский сад на 110 мест. Также предусмотрено строительство двух детских садов на 280 и 380 мест, школы на 1550 мест и поликлиники на 340 посещений в смену.

Кроме того, в новом квартале планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс, четыре паркинга на 1207 мест, объекты инженерной инфраструктуры, обустроить 10 внутриквартальных проездов.

«Все социальные объекты будут построены за счет инвестора. Кроме того, компания-застройщик обязуется до 2025 года построить две улицы в связке с дорогой на Каменку и Михайловской дорогой для обеспечения транспортной доступности квартала, и безвозмездно передать эти объекты городу», — подчеркнули в Смольном.

Также до 2025 года инвестор подготовит документацию по строительству автомобильного путепровода через железнодорожные пути Выборгского направления. Окончание строительства жилья и всех объектов запланировано на 2029 год.

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