Луганск, 4 апреля 2022, 15:28 — REGNUM Украинские боевики обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике, выпустив 10 мин калибра 120 мм, сообщает 4 апреля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 апреля украинские боевики 4 апреля обстреляли Широкую Балку в Донецкой Народной Республике, в том числе противотанковыми управляемыми ракетами и гранатами из СПГ.
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