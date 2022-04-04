Санкт-Петербург, , 16:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге скоро наберут первый состав молодёжного парламента, учрежденного при Законодательном собрании города. Корреспондент ИА REGNUM разбирался в том, как в него попасть, и что это даст будущим участникам.

Молодые люди в Петербурге Дарья Драй, ИА REGNUM

Молодёжный парламент (МП), по мысли инициаторов его создания, станет новым шагом в политике открытости Заксобрания Петербурга. Он станет совещательным органом. Члены МП будут участвовать в деятельности комиссий и рабочих органов ЗакСа, а заседания МП будут проходить в Мариинском дворце, как у «взрослых» коллег.

«Петербург по всей стране славится тем, что молодёжь в нашем городе очень интеллигентная, очень социально активная, имеет ярко выраженную гражданскую, социальную позицию», — подчеркнула советник председателя Законодательного собрания Екатерина Машкова.

Кто и как сможет попасть в новый орган?

Несмотря на то, что официально в Российской Федерации к молодёжи относятся люди в возрасте от 14 до 35 лет, в молодежный парламент Петербурга будут принимать молодых людей, которым от 16 до 25 лет (при условии, что возраста 26 лет кандидат достигнет не ранее, чем через три месяца со дня начала первого этапа конкурсного отбора). Юным парламентариям можно будет переизбираться неоднократно. При этом участие в отборе могут принимать лица, имеющие постоянную или временную прописку в Петербурге.

Приём заявок в молодежный парламент уже запущен с 1 апреля 2022 года, а продлится до 29 апреля. Это первый этап. Желающие должны ознакомиться с положением о МП, снять видеоролик-визитку и отправить заполненную анкету. Хронометраж ролика не должен превышать 100 секунд и раскрывать тему, которую обозначили как «Я — будущее Санкт-Петербурга», загрузить его надо на сайте мп78. рф.

Небольшая подсказка: так как конкурсная комиссия прежде всего хочет видеть в молодежном парламенте социально активных участников, то и в ролике нужно показать себя именно таким. Участники также должны представить краткие факты из биографии, свои достижения, род деятельности и цели баллотирования в парламент.

В рамках первого этапа отберут 150 участников, которые продолжат бороться за членство в МП. Определить дальнейших конкурсантов поможет деловая игра, которая пройдёт в промежутке с 16 по 27 мая. По её итогам в финальный этап пройдут 64 участника. А завершит процедуру отбора онлайн-голосование на сайте Заксобрания с 30 мая по 3 июня, где молодые люди, занявшие с 1 по 32 места, попадут в основной состав МП.

В целом новый орган будет состоять из 50 парламентариев, где 32 человека выбраны с помощью конкурсного отбора, а остальные 18 — по квотам политических партий, которые представлены на сегодняшний день в Законодательном собрании.

«Очень хочется, чтобы при Законодательном собрании мы собрали 50 самых ярких, самых активных представителей, которые являются лидерами общественного мнения среди молодёжи, и это позволит нам выработать очень чёткие, слаженные позиции и законы, то, что действительно нужно молодёжи в нашем городе», — сообщила Екатерина Машкова.

Что даст молодёжный парламент его участникам?

«Мы будем в активной связке с нашей молодёжью, которая попадёт в молодёжный парламент, работать и разрабатывать законодательные инициативы, те законы, по которым мы будем жить», — заявил депутат Заксобрания от ЛДПР, председатель комиссии по молодёжной политике Петербурга Андрей Малков.

Действительно, члены молодёжного парламента смогут принимать участие в законотворческой деятельности настоящего парламента Петербурга. Депутаты будут прислушиваться к их мнению и предложениям — во всяком случае, на это рассчитывают авторы идеи.

Например, пояснила Машкова, участвуя в одном или нескольких созывах МП, молодые петербуржцы смогут баллотироваться в дальнейшем в депутаты, к тому же они уже будут иметь опыт в этой сфере. К тому же взаимодействие с членами ЗакСа позволит приобрести необходимые навыки и получить опыт реальных парламентариев. От такой программы взаимодействия ожидают появления ответственных и замотивированных членов дальнейших созыва Заксобрания.

Насколько реально войти в МП без опыта в политике?

В молодёжный парламент готовы принимать прежде всего социально активных молодых людей, поэтому род деятельности особой роли играть не будет. Как неоднократно подчеркивалось на заседаниях ЗакСа во время обсуждения соответствующего законопроекта, в состав МП должны войти и журналисты, и юристы, и представители рабочих профессий.

«Шансы очень высокие, и нет необходимости до этого заниматься именно политикой. Человек должен быть социально активным, должен иметь достаточно выраженную позицию», — отметила Екатерина Машкова.

Стоит отметить, что в Петербурге ведётся работа по распространению информации о наборе в молодёжный парламент. Прежде всего используют популярные интернет-площадки (Telegram и «ВКонтакте»).

»Мы всецело присоединяемся к информационной кампании, поскольку в Петербурге полтора миллиона молодых граждан от 14 до 35 лет, и, безусловно, анонсирование такого важного события, привлекает внимание молодёжи», — отметила первый заместитель председателя городского комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Ксения Посылаева. Она добавила, что от молодых людей уже поступает множество вопросов в связи с появлением МП.

Первое заседание молодёжного парламента Санкт-Петербурга планируют провести 27 июня 2022 года. Те участники, которые займут 33−64 места в ходе финальной части отбора, сформируют резерв совещательного органа.

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