Каракас, , 15:33 — REGNUM Командующий оперативно-стратегическим управлением Боливарианских вооружённых сил Венесуэлы Доминго Эрнандес заявил 4 апреля о начале подготовки и активизации действий по защите от диверсий террористических угроз и вторжений со стороны Колумбии. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Иван Дуке Policía Nacional de los colombianos

Армия Венесуэлы планирует усилить патрулирование приграничных районов. Правительство страны уверено, что президент Колумбии Иван Дуке намеревается совершить ряд терактов и диверсий с целью дестабилизации Венесуэлы прежде, чем покинет свой пост в августе 2022 года.

Подготовка вооружённых сил началась после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерениях колумбийского правительства совершить ряд террористических атак на государственные учреждения Венесуэлы. По его словам, целью атак станут системы электроснабжения и питьевой воды.

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