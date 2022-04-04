Каракас, 4 апреля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Командующий оперативно-стратегическим управлением Боливарианских вооружённых сил ВенесуэлыДоминго Эрнандес заявил 4 апреля о начале подготовки и активизации действий по защите от диверсий террористических угроз и вторжений со стороны Колумбии. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Policía Nacional de los colombianos Иван Дуке

Армия Венесуэлы планирует усилить патрулирование приграничных районов. Правительство страны уверено, что президент КолумбииИван Дуке намеревается совершить ряд терактов и диверсий с целью дестабилизации Венесуэлы прежде, чем покинет свой пост в августе 2022 года.

Подготовка вооружённых сил началась после того, как президент ВенесуэлыНиколас Мадуро заявил о намерениях колумбийского правительства совершить ряд террористических атак на государственные учреждения Венесуэлы. По его словам, целью атак станут системы электроснабжения и питьевой воды.