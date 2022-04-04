Венесуэла укрепит границы против террористических угроз со стороны Колумбии
Каракас, 4 апреля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Командующий оперативно-стратегическим управлением Боливарианских вооружённых сил ВенесуэлыДоминго Эрнандес заявил 4 апреля о начале подготовки и активизации действий по защите от диверсий террористических угроз и вторжений со стороны Колумбии. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.
Армия Венесуэлы планирует усилить патрулирование приграничных районов. Правительство страны уверено, что президент КолумбииИван Дуке намеревается совершить ряд терактов и диверсий с целью дестабилизации Венесуэлы прежде, чем покинет свой пост в августе 2022 года.
Подготовка вооружённых сил началась после того, как президент ВенесуэлыНиколас Мадуро заявил о намерениях колумбийского правительства совершить ряд террористических атак на государственные учреждения Венесуэлы. По его словам, целью атак станут системы электроснабжения и питьевой воды.