Москва, , 15:26 — REGNUM Группа украинских националистов-диверсантов ликвидирована спецназом Росгвардии в Киевской области. Также росгвардейцы уничтожили цех по производству боеприпасов, сообщает 4 апреля пресс-служба ведомства.

Росгвардия rosgvard.ru

Отмечается, что группу диверсантов подразделение спецназа Росгвардии преследовало во время разведывательно-поисковых мероприятий. Жители села рассказали бойцам, что украинские националисты, действующие в тылу российских войск, могут находиться в одном из пустующих домов. Против них в соседнем строении организовали засаду, а в подвале дома установили управляемое взрывное устройство.

«Благодаря грамотным действиям сапера Росгвардии ефрейтора А. Мальцева вся диверсионно-разведывательная группа националистов была уничтожена», — говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы Росгвардии обнаружили в Киевской области цех по производству боеприпасов. Его вместе со всем оборудованием уничтожили сапёры.

Как сообщало ИА REGNUM, офицер Росгвардии спас семью, попавшую под обстрел националистов в Киевской области.

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