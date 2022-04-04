Кострома, 4 апреля 2022, 15:32 — REGNUM В Костроме откроется приёмная депутата Госдумы от «Справедливой России — За правду» Алексея Чепы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Её возглавит депутат Костромской областной думы Вячеслав Головников, ставший помощником Чепы.
Отметим, что на сегодняшний день ни у одного депутата Госдумы, избравшегося от Костромской области, нет собственной приёмной в Костроме. Парламентарии держат связь с народом через партии, помощников и посредством личных приёмов.
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