Кострома, , 15:32 — REGNUM В Костроме откроется приёмная депутата Госдумы от «Справедливой России — За правду» Алексея Чепы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Её возглавит депутат Костромской областной думы Вячеслав Головников, ставший помощником Чепы.

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«Моя цель —выстроить депутатскую вертикаль. Муниципальные депутаты работают непосредственно «на земле», и к ним, в первую очередь, обращаются люди. Потому необходимо, чтобы эти вопросы не «зависли», если их не удается решить на местах. Нам важно собрать все запросы населения, направить в облдуму, чтобы их решить или путем законодательных инициатив, или непосредственным участием. А то, что сами не сможем сделать, будем через депутатскую вертикаль доносить до федеральных структур», — рассказал Головников «K1news.ru».

Отметим, что на сегодняшний день ни у одного депутата Госдумы, избравшегося от Костромской области, нет собственной приёмной в Костроме. Парламентарии держат связь с народом через партии, помощников и посредством личных приёмов.

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