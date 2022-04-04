Москва, , 15:22 — REGNUM Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон может перейти в шведский АИК. Об этом 4 апреля сообщает Expressen.

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Отмечается, что АИК заинтересован в услугах 24-летнего форварда и готов арендовать его до лета. Клуб уже ведёт переговоры с футболистом.

Отмечается, что АИК хочет воспользоваться новым правилом ФИФА, согласно которому легионеры могут приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона 2021/22.

Напомним, Ларссон выступает за «Спартак» с августа 2019 года. Всего он провёл 83 матча за клуб и забил 27 голов.

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