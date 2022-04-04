Москва, , 15:21 — REGNUM Несмотря на жесточайшие санкционные меры, прибыль России от экспорта энергоносителей в 2022 году может составить около $321 миллиарда. Это стало возможно благодаря сверхвысоким ценам на энергоносители на фоне глобального дефицита в мировой экономике, благодаря чему даже при сокращении поставок в пределах 20−25% Россия всё равно получит рекордную прибыль, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Экспорт энергоносителей является краеугольным камнем в экономике России. В последние годы Россия отправляла большие объемы своего природного газа и нефти в Европу, США и другие страны.

Поэтому России есть, что терять. Нефть и газ составляют около половины всего экспорта России. Основным риском остается отказ ЕС от российского газа и нефти. Полная остановка экспорта газа на один месяц может привести к потере $7−8 миллиардов.

А если импортеры введут соответствующее эмбарго на энергоносители, то Россия может не получить в 2022 году доходы в размере $320 миллиардов, что весьма существенно в условиях дефицита валюты.

По данным Института международных финансов (IIF), при позитивных раскладах профицит торгового баланса при текущих операциях на 2022 год составит около $200 миллиардов.

Но даже здоровый баланс полностью не спасет экономику России от возможной рецессии в условиях растущей инфляции и мирового кризиса. Да, это поможет поддерживать экономику РФ некоторое время, но не более того.

Скорее всего, в ближайшее время тренд на переход России к закрытой экономике из-за санкций ЕС и западных стран продолжится. Поскольку причинами происходящего стала геополитическая обстановка, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть именно от неё.

Надо понимать, что в изоляции, в условиях всемирной глобализации, когда идёт мировое разделение производства, экономика РФ, конечно, будет страдать. Однако негативные отношения с ЕС и Западом сегодня не означают, что через некоторое время они не изменятся на положительные.

Сегодня ясно одно: чем дольше будет продолжаться глобализация, тем хуже и сложнее будет вновь отстраивать экономику РФ и отношения с Западом и ЕС.

К сожалению, восточные страны и страны Азии не смогут полностью заменить Европу и США в области технологий, оборудования, комплектующих. Поэтому надо искать пути возвращения в глобальную финансовую систему и экономику, на приемлемых для РФ условиях.

Напомним, что 6 апреля 2022 года будет обсуждаться вопрос о введении новых антироссийских санкций, где возможен запрет на использование российскими судами портов Евросоюза, что вызовет очередные трудности и ограничения на экспорт из России энергоресурсов, — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что Россия в 2022 году может получить рекордную прибыль от экспорта энергоносителей, если их основные покупатели не введут эмбарго на импорт.

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