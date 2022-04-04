Тюмень, , 15:21 — REGNUM Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), летевший из Тюмени в Москву, приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом свидетельствует Flightradar, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шереметьево ЕршовКВН

Авиакомпания «Россия» опровергает информацию о подаче сигнала тревоги в пассажирском самолёте, выполняющим рейс FV6362 Тюмень — Шереметьево.

«Во время полета самолета рейса Тюмень — Шереметьево по электронной почте поступила информация из анонимного источника об угрозе безопасности пассажиров и целостности воздушного судна. Профильными службами было принято решение продолжить полёт в пункт назначения, ввиду того, что появление подобных сообщений стало частым», — цитирует заявление авиакомпании «Россия» портал 72.ru.

Как пояснил авиаперевозчик, в соответствии с правилами авиационной безопасности в аэропорту Шереметьево будет произведён досмотр воздушного судна, пассажиров, багажа и ручной клади.

Напомним, ранее источник ТАСС в авиационных службах сообщил, что «пассажирский «Суперджет» Тюмень — Москва подал сквок general emergency (общий сигнал тревоги — прим. ТАСС) над Кировской областью».

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