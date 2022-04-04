Ставрополь, , 15:19 — REGNUM В Ставропольском крае произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети. Их отец — водитель автомашины «Волга» — бросил их после аварии в машине и скрылся с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оставление в опасности», сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Авария Kaatjem

Из подробностей инцидента известно, что произошел он 1 апреля. За рулем автомашины находился 32-летний житель станицы Боргустанской, а пассажирами были его дети в возрасте шести и двух лет. После того, как он не справился с управлением и врезался в дерево на автодороге «г. Ессентуки — ст. Боргустанская», нарушитель сбежал с места аварии.

«Во избежании ответственности подозреваемый с места происшествия скрылся, оставив детей без помощи в опасном для здоровья состоянии. В результате ДТП шестилетний мальчик получил тяжёлые травмы и был госпитализирован в больницу. Жизни и здоровью двухлетней девочки ничего не угрожает», — говорится в сообщении СКР по региону.