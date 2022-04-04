Челябинск, 4 апреля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Челябинские таможеники вместе с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России пресекли попытку ввоза в Россию конфет с Украины. Товар пытались провезти через Казахстан, сообщает Челябинская таможня.

Ctu.customs.ru На таможне

Из сопроводительных документов следовало, что в фуре везут пищевые добавки. Но при осмотре выяснилось, что там было 400 кг сладостей торговой марки «ROSHEN».

Сейчас перевозчику грозит штраф до 300 тыс. рублей. А фуру с конфетами вернули в Казахстан.