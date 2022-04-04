Джакарта, , 15:12 — REGNUM Правительство Индонезии снова ввело политику безвизового режима для туристов из стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Kompas.

Самолет Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо издал указ о безвизовом режиме для туристов из АСЕАН.

Иностранные путешественники, которые приезжают в Индонезию, должны показать результаты двух ПЦР-тестов и подтверждение о вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб договорился с президентом Индонезии Джоко Видодо использовать малайский язык в качестве языка-посредника.

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