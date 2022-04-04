Москва, , 15:06 — REGNUM Об эмбарго на экспорт энергоресурсов объявили США, Канада, Великобритания (к концу года), в то время как крупнейший потребитель, ЕС до сих пор заявлял, что новые санкции не затронут энергетический сектор, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Прибыль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хотя сейчас и это может быть поставлено под сомнение – по данным FT, из-за обвинений России в военных преступлениях в Буче послы Евросоюза планируют 6 апреля обсудить введение дополнительных санкций в отношении России, в том числе эмбарго на поставки нефти, угля или газа, а также запрет российским судам пользоваться портами стран ЕС.

Хотя ясности с масштабом сокращения физических объемов экспорта пока нет, по всей видимости, сокращение российских поставок нефти на запад частично компенсируется их переориентацией на Восток – в Индию и Китай.

Также можно ожидать, что снижение физических объемов экспорта и значительные дисконты по цене продажи будут все же компенсированы возросшими мировыми ценами на сырье – так, по данным Минфина РФ, в марте средняя цена Urals составила $89,05 за баррель, что в 1,4 раза выше, чем в марте 2021 года, хотя и на 20-25% ниже цены марки Brent.

Поскольку Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров энергоресурсов, цветных металлов (палладий, никель, алюминий), минеральных удобрений, а цены на это сырье из-за военной и геополитической премии уже значительно выросли с начала года, пока представляется, что стоимостной объем экспорта этих товаров относительно защищен даже при сокращении физических объемов и дисконте по цене.

А с учетом сжатого из-за сокращения предложения и вероятного ослабления спроса импорта и введенных ограничений на вывод капитала это может привести к временному избытку валюты в стране, что сейчас и поддерживает укрепление курса рубля.

Однако в случае быстрого отказа ЕС от импорта энергоресурсов из России (а он уже заявил о таких намерениях в перспективе нескольких лет) ситуация с доходами от экспорта и нефтегазовыми доходами бюджета России может значительно ухудшиться в следующие годы.

Ведь, к примеру, газ, поставляющийся сейчас в ЕС по трубопроводам, физически невозможно в короткие сроки перенаправить в других направлениях. А на создание дополнительных мощностей по сжижению газа и его транспортировке тоже требуется немалое время.

Итогом санкций может получиться то, что российские экспортные доходы и бюджет пострадают от них в значительно меньшей степени, чем внутренний рынок – российские предприятия, производственные процессы которых ориентированы на использование западного оборудования, технологий и комплектующих и потребитель, лишившийся доступа к основным привычным товарам и услугам.

Как быстро и в какой мере удастся заменить выбывающий импорт – пока вопрос открытый, в том числе из-за опасений зарубежного бизнеса относительно возможных вторичных санкций, логистических проблем и проблем с международными расчетами», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам Bloomberg, в отсутствие эмбарго на экспорт энергоресурсов, Россия сможет заработать на их экспорте в текущем году $321 млрд (на треть больше, чем в 2021 г.).

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