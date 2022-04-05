Ульяновск, 5 апреля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Ульяновской области выявили рубку леса в нарушение договорных отношений с предварительно оцениваемым ущербом в размере 28,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Mpr73.ru Незаконная рубка леса в Ульяновской области

Отмечается, что вырубку лесных насаждений выявили в Тереньгульском лесничестве при патрулировании лесных участков.

«Выявлен факт уничтожения лесных насаждений в нарушение договорных отношений при разработке месторождения полезных ископаемых», — говорится в сообщении минприроды.

Ведомство предварительно оценило ущерб в 28,5 млн рублей.

В министерстве также добавляют, что материалы направлены в правоохранительные органы, ведётся проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области после вмешательства прокуратуры коммерческая фирма возместила ущерб за незаконную вырубку более 180 деревьев. В декабре 2021 года выплачено 2,2 млн рублей.

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