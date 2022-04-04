Саранск, , 15:05 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 39 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 62 384 жителя республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе подтвердили 65 616 случаев заражения коронавирусом, из них 88 – за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1352 человека, один летальный случай среди пациентов с коронавирусом был зарегистрирован за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончался также один человек.

В ковид-центры республики были госпитализированы восемь пациентов, накануне в больницы попали 17 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля в Мордовии за сутки после перенесенного COVID-19 выписался 121 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 62 087 жителей республики.

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