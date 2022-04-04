Братислава, 4 апреля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В понедельник, 4 апреля, в 77-ю годовщину освобождения Братиславы от немецко-фашистских захватчиков, сотрудники российского посольства и дипломатической миссии Белоруссии в Словакии почтили память советских воинов-освободителей, погибших в боях с нацистами. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ Виталий Житнюк.

Topvoyager.com Мемориал «Славин» в Братиславе

По его словам, которые приводит ТАСС, дипломаты возложили венки к памятнику воинам Красной армии на главном военно-мемориальном кладбище словацкой столицы «Славин».

Также представители словацкой общественности возложили цветы к памятнику Маршалу Советского Союза Родиону Малиновскому в селе Старый Теков в Нитрянском крае на западе Словакии. Военачальник командовал войсками 2-го Украинского фронта, которые освободили от нацистов Братиславу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в столице Словакии Братиславе осквернили военно-мемориальный комплекс «Славин», на территории которого покоятся 6 845 погибших в этой стране в боях с фашистами красноармейцев. Посольство России в Словакии потребовала восстановить мемориал в первозданном виде в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Словакии о захоронениях.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что осквернение мемориалов советским воинам-освободителям в Словакии, не что иное, как «провокационные, противоправные, аморальные» акции.