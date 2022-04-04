Ростов-на-Дону, , 15:03 — REGNUM В Ростове-на-Дону отсрочили запуск лифтов в створе Ворошиловского проспекта, установленных в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Вид на набережную реки Дон с Ворошиловского моста Екатерина Булатова © ИА REGNUM

По его словам, подъёмники находятся в рабочем состоянии, однако «их запуск перенесён в соответствии с приказом Минтранса России от 25 марта 2022 года №101 в целях антитеррористической безопасности».

«Работа лифтов возобновится после снятия ограничений. Режим работы останется прежним: в выходные и праздничные дни, а также в дни проведения спортивных и культурных мероприятий с 10:00 до 23:00», — написал Логвиненко в телеграм-канале.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после завершения ЧМ-2018 подъёмники долгое время не работали. Власти заявляли, что лифты вышли из строя, а их ремонт оказался дорогостоящим. При этом ими нельзя пользоваться в летний зной или мороз. При этом неработающие лифты создают неудобства посетителям парка «Левобережный».

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