Ставрополь, , 15:03 — REGNUM В Ставропольском крае разоблачено мошенничество в сфере автострахования. В совершении преступления уличили двоих местных жителей, один из которых работал в крупной страховой компании, сообщили 4 апреля в пресс-службе краевого управления МВД. В общей сложности подозреваемые похитили 4,5 млн рублей у страховых компаний, инсценируя 35 дорожно-транспортных происшествий. Один из злоумышленников, используя поврежденные автомобили третьих лиц, на которые имелись доверенности у соучастника аферы, вызывал инспекторов Госавтоинспекции на места намеренно подстроенных аварий.

Страховка ОСАГО Иван Шилов © ИА REGNUM

После этого составленные об авариях акты направлялись в страховую компанию, которая выплачивала по ним денежные средства. Тут уже содействие оказывал второй фигурант дела — сотрудник страховой, который не проводил проверку как положено.

Двое участников схемы в скором времени предстанут перед судом, дело их соучастника выделено в отдельное производство и уже направлено в Ленинский районный суд Ставрополя.