Сыктывкар, , 15:03 — REGNUM В Коми коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции снизился дор 50%, сообщает минздрав республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«К сожалению, в последнее время, официальные данные говорят о снижении уровня коллективного иммунитета до 50 процентов в республике. При этом за прошедшую неделю завершили вакцинацию от COVID-19 лишь 1 573 человека», — сообщили в министерстве.

По данным ведомства, в Коми 45 ковид-пациентов остаются в отделениях реанимации и интенсивной терапии. 20 больных – на аппаратах искусственной вентиляции легких. Кислородной поддержки требуют 140 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 15 291 случай COVID-19.