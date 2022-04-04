Москва, 4 апреля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Российские автовладельцы стали чаще обращать внимание на общественный транспорт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что жители РФ сократили расходы на личные авто и такси и увеличили расходы на общественный транспорт.

Общественный транспорт

«С нового года выросли цены как на бензин, так и на автозапчасти. Поэтому автовладельцы стали все чаще обращать внимание на общественный транспорт. Нельзя забывать и об увеличении трафика на дорогах и пробках. В этом смысле общественный транспорт более удобен, — сказал Ермилова. — Также стоит помнить о том, что количество продаваемых авто сократилось на первичном рынке в связи с отсутствием чипов. Это мировая проблема. Автомобили выросли в цене и стали менее доступны для населения. Кредиты подорожали. А в конце февраля эта ситуация стала ухудшаться еще сильнее».

Кроме того, как отметила Ермилова, курс валют резко вырос и подстегнул рост цен как на сами автомобили, так и на автозапчасти. Обслуживать автомобиль стало дорого.

«Но парк автомобилей в РФ вряд ли сильно сократится. Скорее всего, на смену европейским и американским маркам придут азиатские», — уточнила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов заявил, что рост популярности общественного транспорта в РФ будет зависеть от стоимости парковки в крупных городах.