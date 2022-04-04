Кито, , 15:08 — REGNUM По меньшей мере 20 заключённых погибли и несколько десятков пострадали в результате бунта в эквадорской тюрьме Эль-Тури. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Заключенный Mgorod.kz

Для подавления беспорядков пенитенциарной системе пришлось привлечь около 800 военных и полицейских. Данное происшествие стало первым в 2022 году. Бунт с использованием огнестрельного оружия произошёл из-за борьбы заключенных с существующей внутри тюрьмы преступной группой, стремящейся обрести контроль над остальными заключёнными.

Тем не менее, Эквадор отмечает пониженную смертность в тюрьмах в 2022 году. На сегодняшний день известно о 28 смертях по сравнению с 83 случаями за аналогичный период 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Эквадоре в результате столкновений в тюрьме погибли 20 человек