Йошкар-Ола, , 14:56 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 4 апреля лечение получают 89 пациентов, из них у 22 человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

У всех 89 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 79 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 10 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы четыре человека, выписаны восемь пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 апреля выздоровели с начала пандемии 43 142 жителя республики, за последние сутки выписаны пять человек. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 308 случаев заражения коронавирусом, из них десять — за последние сутки.

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