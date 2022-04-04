Тюмень, 4 апреля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Летящий из Тюмени в Москву пассажирский «Суперджет» подал сигнал тревоги в небе над Кировской областью. Об этом 4 апреля сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

Kippo72 Аэропорт Рощино

«Пассажирский «Суперджет» Тюмень — Москва подал сквок general emergency (общий сигнал тревоги — прим. ТАСС) над Кировской областью. Он не меняет высоту и курс», — цитирует агентство свой источник.

Ожидается, что он совершит посадку в Шереметьево около 15:00 по московскому времени.