Йошкар-Ола, 4 апреля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 4 апреля выздоровели с начала пандемии 43 142 жителя республики, за последние сутки выписаны пять человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 308 случаев заражения коронавирусом, из них десять — за последние сутки. 1081 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом, 2 и 3 апреля среди пациентов с коронавирусом не было зарегистрировано ни одного летального случая в республике.

За день в ковид-стационары госпитализировали троих пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 1 апреля лечение получали 93 пациента, из них у 24 человек подтверждено заражение коронавирусом.

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