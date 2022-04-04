Пхеньян, 4 апреля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 4 апреля поздравительную телеграмму президенту Сенегала Макки Салу. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

В письме, северокорейский лидер поздравил правительство Сенегала с Днём независимости.

Ким Чен Ын выразил надежду на дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества между странами, а также пожелала президенту успехов в работе, а народу — благосостояния.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта глава КНДР направил поздравительную телеграмму президенту Бангладеш, в которой поздравил правительство и народ страны с Днём независимости.