Москва, , 14:53 — REGNUM Востребованность американской валюты обеспечивает то, что многие внешнеторговые контракты заключаются на условиях оплаты в долларах США, котировки нефти и других сырьевых товаров на международных биржах устанавливаются в долларах США, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, замруководителя Федерального центра медиации Владимир Кузнецов.

Золото, одна унция

«Вместе с тем, в свете актуальных событий мировые валюты (евро, доллар США) явили себя не самыми надежными, ввиду чего снова ведутся разговоры о возвращении валют к золотому стандарту. Но имеет ли это смысл?

Эпоха золотовалютного стандарта завершилась в 1971 году, когда золото как резервный актив во всех странах было заменено на фиктивный капитал.

Суть концепции сводится к тому, что привязка валюты к золоту обеспечивает ее максимальную стабильность и делает ее устойчивой к инфляции, однако подверженной девальвации.

Примером этого служат события Великой депрессии, и в результате в 1944 году страны-участницы антигитлеровской коалиции собрались в американском городе Бреттон-Вудс на конференцию, в ходе которой было решено, что единственной валютой мира, привязанной к золоту, должен быть доллар США.

Остальные страны-участницы конференции установили твердые обменные курсы своих валют по отношению к доллару, а центральные банки этих стран были обязаны поддерживать курсы, допуская их изменение не более чем на процент посредством интервенций — покупок или продаж валюты на бирже.

Стоит упомянуть о том, что разговоры о возвращении к золотому стандарту велись и ранее – в качестве реакции на экономические кризисы, однако, как отмечают эксперты, в нынешних условиях полное возвращение мировой экономики в соответствующее состояние невозможно и нецелесообразно.

В качестве частичной интеграции золотовалютного стандарта в экономику современных стран эксперты предлагают привязать ту или иную валюту к золотому стандарту для ряда сделок для целей борьбы с инфляцией.

При этом, как отмечается, обеспечение валют золотом – мера для того, чтобы мировая экономика могла пережить период неопределенности, то есть является временной мерой», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, что возобновление четкой привязки денежных средств к золоту даёт немало плюсов.

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