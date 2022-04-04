Москва, 4 апреля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В 2022 года волатильность криптовалют резко усилится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

(сс) Richard Patterson Криптовалюта

«В 2022 году волатильность криптовалют резко усилится, но какого-то направленного тренда не будет. Слишком уж противоречивы факторы, влияющие на биткоин и другие активы, — сказал экономист. — При этом 2022 год может стать годом резкого усиления контроля за криптокошельками и криптотранзакциями. Эти технологии всё чаще используются для незаконных банковских операций и финансирования неугодных государствам политических сил. И многие руководители всё чаще высказывают недовольство».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин рассказал о том, как растет востребованность криптовалют в качестве инструмента сбережений.