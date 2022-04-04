Москва, , 14:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин подписывает указ Archive.government.ru

Отмечается, что указ подписан «исходя из необходимости принятия безотлагательным мер в ответ на недружественные действия Европейского союза, ряда иностранных государств, их граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих либо находящихся временно на их территориях, обладателей проездных документов, выданных этими иностранными государствами или Европейским союзом, совершенные в отношении РФ, ее граждан и юридических лиц».

Как сообщало ИА REGNUM, страны Запада столкнулись с серьезными экономическими трудностями, которые они сами создали, введя жесткие санкции против России. Раскручивается инфляция, дорожают энергоносители, растут в цене продовольственные товары, возможен даже продовольственный дефицит.

Чтобы как-то успокоить ситуацию, западные политики предлагают гражданам своих стран ограничить себя в потреблении, например, есть поменьше мяса, покупать меньше моторного топлива и так далее.

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