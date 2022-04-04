Москва, , 14:51 — REGNUM В настоящее время криптовалюты становятся все более востребованными как инструмент сбережений и расчетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогнозы МВФ о том, что рост нестабильности ускорит внедрение криптовалют.

Криптовалюта (сс) geralt

«Криптовалюты действительно становятся более востребованными как инструмент сбережений и расчётов в условиях усиления международной напряжённости и ужесточения контроля за переводами со стороны национальных регуляторов, — сказал Ковригин. — Из-за этого потенциально стоимость криптовалют может заметно расти. Предугадать силу такого роста сейчас трудно – резкое ужесточение контроля со стороны крупнейших государств и даже запрет биткоина могут обвалить котировки криптовалют».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, усилится ли давление государств на криптовалюты.

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