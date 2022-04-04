Калуга, 4 апреля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В Калужской области ведется работа по созданию исправительных центров для осужденных к принудительным работам. Данный вид уголовного наказания, не связанный с изоляцией от общества, применяется в Российской Федерации с 2017 года. Осужденные отбывают его в исправительных центрах на территории регионов, в которых проживали или были осуждены. Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника УФСИН по Калужской области Андрея Конева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заключенные

В настоящее время на территории области создан один участок, функционирующий как исправительный центр. Прорабатывается вопрос об открытии такого центра на базе ликвидируемой колонии-поселения № 6. Еще несколько вариантов находится в стадии проработки. Совместно с региональным предпринимательским сообществом продолжается поиск организаций, потенциально заинтересованных в труде осужденных к принудительным работам. На сегодняшней день в исправительных учреждениях региона содержатся 1856 осужденных, которые имеют право на принудительные работы. Судами вынесено 120 решений, где определен этот вид наказания. Участки, функционирующие как исправительные центры, могут создаваться на базе предприятий и организаций любой формы собственности.

«Поправками в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 2020 года предусмотрено создание участков общежитий на предприятиях с трудоустройством осужденных. В соответствии с поручением президента России в 2022 году необходимо создать в каждом субъекте страны не менее 400 мест в исправительных центрах на базе регионального имущества или имущества предприятий», — отметил Андрей Конев.