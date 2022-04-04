Москва, 4 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Законопроект о правилах производства, обращения, а также правил и форм оценки соответствия некурительных табачных изделий на территории России правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Авторы отдельно обращают внимание на то, что в стране запрещен оборот табака сосательного (снюса) и насвая.

В частности, документом устанавливаются требования к используемым при производстве некурительной табачной продукции ингредиентам, а также предусмотрено дополнение федерального закона № 268-ФЗ приложением, содержащим перечень веществ, которые не допускаются к использованию в качестве ингредиентов при производстве некурительных табачных изделий.

Кроме того, запрещается наносить на потребительскую упаковку (лист-вкладыш) информацию, содержащую любые термины, описания, знаки, символы или иные обозначения, которые прямо или косвенно создают ложное впечатление о том, что табачное изделие является менее вредным, чем другие табачные изделия.

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