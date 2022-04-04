Белгород, 4 апреля 2022, 15:01 — REGNUM Места размещения ярмарок выходного дня раскритиковал 4 апреля на оперативном совещании губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По мнению главы региона, размещение уличной торговли рядом с крупными супермаркетами не решает вопрос снижения цен на товары. Кроме того, на соседних площадках реализуются одни и те же товары.
Вячеслав Гладков поручил главам муниципалитетов и минсельхозу при проведении финальных в этом сезоне ярмарок 9 и 16 апреля усовершенствовать систему ценообразования, обеспечить ассортимент, отличный от розничных сетей и привлечь большее количество производителей, в том числе их других регионов.
Как сообщало ИА REGNUM, ярмарки выходного дня проводятся в регионе с 19 марта.