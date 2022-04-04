Белгород, 4 апреля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Места размещения ярмарок выходного дня раскритиковал 4 апреля на оперативном совещании губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Https://www.beladm.ru На уличной ярмарке

По мнению главы региона, размещение уличной торговли рядом с крупными супермаркетами не решает вопрос снижения цен на товары. Кроме того, на соседних площадках реализуются одни и те же товары.

«Сейчас организация ярмарок выглядит так: есть большой торговый центр, вокруг него расположены торговые ряды. Они реализуют товары промышленного производства: различные крупы, апельсины и т.д. Эти же продукты есть в магазинах. Но таким образом вопрос с ценами не решаем, а уменьшаем рентабельность этих самых магазинов. Ярмарка предназначена для того, чтобы дать возможность фермерам и людям, выращивающим продукцию на своих участках, продать её на льготных условиях и по доступным ценам для жителей», — сказал губернатор.

Вячеслав Гладков поручил главам муниципалитетов и минсельхозу при проведении финальных в этом сезоне ярмарок 9 и 16 апреля усовершенствовать систему ценообразования, обеспечить ассортимент, отличный от розничных сетей и привлечь большее количество производителей, в том числе их других регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, ярмарки выходного дня проводятся в регионе с 19 марта.