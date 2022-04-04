Москва, , 14:47 — REGNUM Экономические риски, с которыми сталкивается Россия, повышают актуальность и, как следствие, стоимость криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявила финансовый эксперт Investing. com (Россия) Яна Шебалина.

Криптовалюта

«Криптовалюты с каждым годом становятся все популярнее, в России сумма инвестиций в криптовалюту уже превышает 214 млрд долларов, — сказала Шебалина. — В связи с увеличением экономических рисков актуальность криптовалют и их стоимость за последнее время также выросла — в конце марта цена за биткоин обновила максимум этого года, достигнув 48 тыс. долларов. При этом в ближайшие месяцы может сохраниться волатильность на рынке криптовалют при сохранении «бычьего» тренда».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шебалина рассказала, как экономическая напряженность сказывается на котировках криптовалют.

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