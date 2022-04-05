Ульяновск, 5 апреля, 2022, 06:42 — ИА Регнум. В Ульяновской области уровень реки в Сельди превысил неблагоприятную отметку, поэтому возможны подтопления построек. Об этом сообщает управление МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

По данным ведомства, на 4 апреля на гидропосту реки Сельдь уровень воды достиг отметки 430 см, что превысило неблагоприятную отметку на 80 см.

«Отмечается выход воды на пойму. Возможны подтопления хозяйственных объектов, расположенных в пойме», — говорится в сообщении.

Отметим, что 1 апреля в Ульяновске запретили выходить на лёд на водных объектах, нарушителям грозит до 5 тыс. рублей штрафа.

Напомним, что 3 апреля в Мелекесском районе подтопило почти три десятка жилых домов, а также дорогу между населёнными пунктами Филипповка и Моисеевка.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года из-за резкого таяния снега подтопило низководные железобетонные мосты в сёлах Большие Ключищи Ульяновского района и Новое Ирикеево Цильнинского района, где соответственное организована переправа и автомобильный объезд.