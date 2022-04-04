Москва, 4 апреля 2022, 14:46 — REGNUM Генеральный секретарь Российской ассоциации религиозной свободы (РАРС) Олег Гончаров выступил с комментарием по поводу выпущенного РАРС заявления в связи с внесением в Верховную Раду Украины дискриминационных законопроектов.
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РАРС призывает к защите прав верующих в какой бы стране они не проживали
«Российская ассоциация защиты религиозной свободы — это неправительственная общественная организация, объединяющая в своих рядах представителей конфессий, правозащитников и общественных деятелей основной целью которой является защита религиозной свободы в России и других странах мира. РАРС не занимается политикой и не вступает в политическое противостояние. Вместе с тем РАРС вправе высказать свое мнение по поводу нарушений свободы совести и призвать к соблюдению религиозной свободы в случае угрозы ее нарушения в других странах мира. Подобные призывы являются естественной реакцией представителей конфессий, которые имеют своих единоверцев в других странах мира и чьи права по каким-либо причинам нарушаются. Таким же образом реагируют и другие известные в мире правозащитные организации с которыми взаимодействует РАРС, как например Международная ассоциация защиты религиозной свободы (МАРС).
В своем заявлении по поводу законопроекта Верховной Рады Украины законопроекта № 7204 «О запрете Московского Патриархата на территории Украины», а также законопроекта № 7213 «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» в части запрета деятельности религиозных организаций (объединений), входящих в структуру (являющихся частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законодательно признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины» РАРС выражает крайнюю обеспокоенность возможными массовыми нарушениями прав верующих в этой стране в случае официального принятия этих документов.
Принятие этих законов может создать прецедент нарушения религиозной свободы и для многих других конфессий на Украине которые имеют духовное и историческое единство с российскими религиозными организациями. Все это не может не вызывать беспокойство у представителей российских конфессий. РАРС справедливо считает, что подобные законы нельзя оправдать никакими политическими или военными противостояниями. Религиозные убеждения людей должны рассматриваться вне политики. Недопустимо запрещать какую-либо конфессию только за то, что ее единоверцы находятся в другой стране, с которой политическое или военное противостояние. Подобные вещи создают прецедент для других стран мира и могут привести к глобальным проблемам с религиозной свободой. Хочется верить, что призыв РАРСа будет услышан и политики на Украине и в других странах мира не будут принимать законопроекты, которые бы нарушали основные принципы религиозной свободы, содержащиеся в международно-правовых документах и прежде всего в Всемирной декларации прав человека», — говорится в в комментарии Олега Гончарова, опубликованном на сайте РАРС.