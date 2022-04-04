Москва, 4 апреля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Российской ассоциации религиозной свободы (РАРС) Олег Гончаров выступил с комментарием по поводу выпущенного РАРС заявления в связи с внесением в Верховную раду Украины дискриминационных законопроектов.

ИА REGNUM Религии

«Российская ассоциация защиты религиозной свободы — это неправительственная общественная организация, объединяющая в своих рядах представителей конфессий, правозащитников и общественных деятелей основной целью которой является защита религиозной свободы в России и других странах мира. РАРС не занимается политикой и не вступает в политическое противостояние. Вместе с тем РАРС вправе высказать свое мнение по поводу нарушений свободы совести и призвать к соблюдению религиозной свободы в случае угрозы ее нарушения в других странах мира. Подобные призывы являются естественной реакцией представителей конфессий, которые имеют своих единоверцев в других странах мира и чьи права по каким-либо причинам нарушаются. Таким же образом реагируют и другие известные в мире правозащитные организации с которыми взаимодействует РАРС, как например Международная ассоциация защиты религиозной свободы (МАРС).

В своем заявлении по поводу законопроекта Верховной Рады Украины законопроекта № 7204 «О запрете Московского Патриархата на территории Украины», а также законопроекта № 7213 «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» в части запрета деятельности религиозных организаций (объединений), входящих в структуру (являющихся частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законодательно признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины» РАРС выражает крайнюю обеспокоенность возможными массовыми нарушениями прав верующих в этой стране в случае официального принятия этих документов.