Москва, 4 апреля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Криптовалюты становятся всё более привлекательными и в ближайшее время могут показать дальнейший рост котировок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявила финансовый эксперт Investing. com (Россия) Яна Шебалина.

Криптовалюта

«С усилением экономической нестабильности и напряженности на валютном рынке часть инвесторов отдают предпочтение «крипте», которая в меньшей степени зависит от геополитических и экономических факторов. Поэтому криптовалюты становятся более привлекательными и могут в ближайшее время показывать рост. Однако стоит учитывать, что данные цифровые активы по-прежнему являются спекулятивным высокорисковым инструментом», — сказала Шебалина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее МВФ предупредил о том, что ситуация на Украине может привести к ускоренному внедрению криптовалют.