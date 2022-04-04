Москва, , 14:48 — REGNUM Объявлена дата премьеры нового российского сериала «Нереалити». Соответствующую информацию приводит портал «Культуромания» 4 апреля.

По словам создателей проекта, выход первого эпизода запланирован на 19 апреля 2022 года. Показ сериала будет осуществляться в онлайн-кинотеатрах Premier и KION.

Напомним, что в центре сюжета «Нереалити» оказывается звезда реалити-шоу, вернувшаяся после громкого успеха к обыденной жизни в провинциальном городе. Главные роли в сериале исполнили Ольга Дибцева и Николай Фоменко.

Читайте ранее в этом сюжете: Сериал «Последний из Магикян» вернётся в телеэфир