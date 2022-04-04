Москва, , 14:44 — REGNUM Рост популярности общественного транспорта в РФ будет зависеть в числе прочего от стоимости парковки в крупных городах, а также от цен на топливо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что с января по март 2022 года жители РФ увеличили расходы на общественный транспорт.

В общественном транспорте Homoatrox

«Тенденции по повышению популярности общественного транспорта могут сохраниться и усилиться в крупных городах, если сфера общественного транспорта будет развиваться – будут появляться новые маршруты с учетом реального пассажиропотока, расширится по регионам практика информирования пассажиров о времени ожидания автобуса, трамвая или троллейбуса на остановке и это время будет вполне разумным, — сказал Цыганов. — Также факторами, влияющими на выбор общественного транспорта или личного автомобиля, будут стоимость и легкость парковки в городах, наличие и доступность гаражей и машиномест, цены на топливо и поездки на общественном транспорте, тяжесть пробок на дорогах и так далее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге реформируют систему общественного транспорта.

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