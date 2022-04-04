Москва, , 14:44 — REGNUM В отдельных регионах Украины возможно организовать гуманитарные паузы. Такое мнение на встрече с министром иностранных дел в Москве 4 апреля высказал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

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«Я верю, что есть возможность для организации гуманитарных пауз в конкретных регионах Украины, которые географически разделены, например, к северу от Киева, в Чернигове, Херсоне», — пояснил он.

Гриффитс также передал слова генсека ООН Антониу Гутерреша, который хотел бы видеть установление гуманитарной паузы на всей территории Украины.

«Первый общий запрос от имени господина Гутерреша, который у меня есть для вас, это рассмотреть, и у меня есть на этот счет ряд идей, возможность того, что он хотел бы видеть, — это всеобщая гуманитарная пауза по всей Украине», — сказал заместитель генсека ООН.

Он подчеркнул, что сегодня такая пауза может быть и невозможна. Однако Гриффитс хотел бы обсудить процесс, который «будет продвигать нас к ней».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад проявляет непоследовательность и лицемерие, когда требует установить на Украине гуманитарные паузы и гуманитарные коридоры.

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Он отметил, что на заседании 23 марта прозвучало множество призывов к гуманитарному перемирию, гуманитарным паузам и коридорам, к предоставлению гуманитарного доступа, но большинство членов Совбеза отвергло российский проект гуманитарной резолюции со списком конкретных мер, направленных на разрешение гуманитарного кризиса в первую очередь на востоке Украины.

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