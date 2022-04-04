Бухарест, , 14:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед депутатами обеих палат парламента Румынии сегодня, 4 апреля, в 19:00 по местному времени. Об этом сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, соответствующее выступление пройдет в формате видеоконференции. Предполагается, что Зеленский изложит собственное видение решение кризиса на Украине, после чего ответит на вопросы румынских парламентариев.

По словам главы Сената Румынии Флорина Кыцу, обращение Зеленского «позволит представителям румынского политикума создать собственное мнение о событиях на Украине».

Детали спича Зеленского не разглашаются.

Как передавалоИА REGNUM, 24 февраля президент РоссииВладимир Путинобъявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.